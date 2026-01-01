O Ceará está se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Copinha terá início na próxima sexta-feira (2) e a estreia alvinegra será no sábado (3).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Vovô está no Grupo 6 do torneio, juntamente com Olímpico-SE, Carajás-PA e Grêmio Prudente-SP. Os dois primeiros colocados da chave avançarão ao mata-mata. Em 2025, o Alvinegro caiu para o Vasco na terceira fase.

Veja a agenda de jogos do Ceará na Copinha 2026:

Ceará x Olímpico-SE : sábado (3), 19h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da Xsports

: sábado (3), 19h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da Xsports Carajás-PA x Ceará: terça-feira (6), 21h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da CazéTV

terça-feira (6), 21h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da CazéTV Grêmio Prudente-SP x Ceará: sexta-feira (9), 19h (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da Xsports

➡️ Mirassol encaminha acerto com zagueiro do Ceará para 2026

Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Melk é destaque do time para a Copinha

O meio-campista Melk é uma das principais joias das categorias de base do Alvinegro. Somando gols e títulos em sua passagem pelo time, o jogador de 19 anos já está inscrito na disputa da Copinha de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2026

Natural de Fortaleza, Melquisedeque Costa de Oliveira assinou o seu primeiro contrato com o Vovô em 2021. De lá para cá, vieram passagens pelo sub-17 e pelo sub-20. Melk também já frequentou a categoria profissional, atuando na última Copa Fares Lopes.

Na competição, disputada pelo Alvinegro com a base, o meia fez três gols em cinco jogos. Após os dois tentos na estreia contra Vila Real, em outubro, Melk celebrou a aparição no torneio. O time caiu na semifinal e o armador fez o gol no revés para o Maracanã.