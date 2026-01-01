menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Estreia do Alvinegro será no sábado (3)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 01/01/2026
07:00
O Ceará estreia na Copinha no próximo sábado (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)
imagem cameraO Ceará aprovou sua proposta orçamentária para 2026 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará está se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Copinha terá início na próxima sexta-feira (2) e a estreia alvinegra será no sábado (3).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Vovô está no Grupo 6 do torneio, juntamente com Olímpico-SE, Carajás-PA e Grêmio Prudente-SP. Os dois primeiros colocados da chave avançarão ao mata-mata. Em 2025, o Alvinegro caiu para o Vasco na terceira fase.

Veja a agenda de jogos do Ceará na Copinha 2026:

  • Ceará x Olímpico-SE: sábado (3), 19h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da Xsports
  • Carajás-PA x Ceará: terça-feira (6), 21h30 (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da CazéTV
  • Grêmio Prudente-SP x Ceará: sexta-feira (9), 19h (de Brasília), no Estádio Prudentão, com transmissão da Xsports

➡️ Mirassol encaminha acerto com zagueiro do Ceará para 2026

Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Melk é destaque do time para a Copinha

O meio-campista Melk é uma das principais joias das categorias de base do Alvinegro. Somando gols e títulos em sua passagem pelo time, o jogador de 19 anos já está inscrito na disputa da Copinha de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2026

Natural de Fortaleza, Melquisedeque Costa de Oliveira assinou o seu primeiro contrato com o Vovô em 2021. De lá para cá, vieram passagens pelo sub-17 e pelo sub-20. Melk também já frequentou a categoria profissional, atuando na última Copa Fares Lopes.

Na competição, disputada pelo Alvinegro com a base, o meia fez três gols em cinco jogos. Após os dois tentos na estreia contra Vila Real, em outubro, Melk celebrou a aparição no torneio. O time caiu na semifinal e o armador fez o gol no revés para o Maracanã.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias