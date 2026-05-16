Hulk explica acerto com Fluminense e revela conversas com Fred e Thiago Silva

O atacante Hulk foi apresentado oficialmente como reforço do Fluminense neste sábado (16), antes do jogo do Brasileirão contra o São Paulo no Maracanã. O veterano, que só entrará em campo com a camisa tricolor após a Copa do Mundo, explicou sua decisão de trocar o Atlético-MG pelo time carioca.

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— O que me fez estar aqui foi a forma como a negociação foi conduzida, com muita transparência na relação com o presidente e respeito ao Atlético Mineiro. Poderia ter acontecido em janeiro, mas os clubes não chegaram a um acordo e continuei dando a vida pelo Galo. Venho com a mesma vontade que cheguei ao Galo em 2021. Tem a questão da idade, mas me doo bastante pela profissão que tanto amo. A transparência e leveza foram os principais pontos para vir com tanta convicção — afirmou.

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O astro ainda relatou que consultou ídolos do Fluminense, como Fred e Thiago Silva, antes de acertar com o Tricolor. Segundo o ex-Galo, a primeira impressão dos funcionários e torcedores está à altura do que ouviu dos companheiros de profissão.

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— Eu tenho amizade de muito tempo com o Fred. Quando falei com ele, disse que eu seria muito bem recebido. Elogiou a estrutura, os funcionários. É um ídolo do Fluminense. Pedi a ele o direcionamento dos gols (risos). Falei também com Thiago Silva, outro irmão, Felipe Melo, Renato Augusto. Todos falaram maravilhas, então não tive dúvidas. E já vi que é verdade: fui muito bem recebido por todos, principalmente pela torcida. Desde que surgiu a possibilidade, me apoiam — contou.

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Outras respostas de Hulk

Situação do Fluminense na Libertadores

— Venho com muita vontade e determinação para valer a pena cada esforço que foi feito. Quanto à situação do clube, estamos muito confiantes de que sim, tem tudo para se classificar (na Libertadores) ganhando os jogos em casa, nesse próximo jogo por diferença de mais de dois gols. Cheguei ao treino transmitindo minha energia para os jogadores. Encontrei um ambiente muito leve. Está todo mundo preparado. Venho contribuindo assim no dia a dia.

Primeira conversa com Luis Zubeldía

— Já tive oportunidade de conversar com o professor, mas não falando da questão de jogo diretamente, até porque não posso jogar no momento. Vou conseguir me entrosar com companheiros, entender a melhor maneira que posso ajudar meu time dentro de campo. Importante é chegar 100% fisicamente, tenho certeza de que, na parte técnica, a equipe vai estar bem entrosada. Vou estar disposto a fazer o que pedir o treinador em prol do time.

Longevidade e reta final de carreira

— Eu vou me sentir bem mais novo, porque tem o Fábio aqui (risos). Brincadeiras à parte, não sei por quanto tempo mais vou jogar. Eu amo jogar futebol, me cuido bastante e meu contrato vai até o fim do próximo ano. Eu vim para um time com elenco recheado de grandes jogadores. Vou me cuidar ainda mais para performar da melhor maneira possível e desfrutar deste clube que me recebeu tão bem.

Objetivos no Fluminense

— É uma responsabilidade boa, pressão boa. Eu venho na expectativa de retribuir à torcida com títulos, com vontade e determinação. Farei o que depender de mim para estar na minha melhor forma física e tática, dando muita alegria para esse clube.

Recado para as crianças

— O jogador de futebol representa muito para a vida de uma criança que o tem como ídolo. Eu tento focar no meu pessoal. Somos referência dentro e fora de casa, tantas crianças sonham em virar jogador de futebol... Acima de tudo, tenho respeito e gratidão ao futebol. O recado que dou para as crianças é continuarem sonhando, sendo felizes e leves, porque o mundo não é fácil hoje em dia. A melhor coisa é ser criança, a vida é mais leve. Graças a Deus, sou muito acarinhado pelas crianças, idosos, pessoas especiais; sinto-me privilegiado. Vai além do futebol.

Vida no Rio de Janeiro

— A expectativa para morar no Rio de Janeiro é a melhor possível. A cidade maravilhosa dispensa comentários. Eu preciso encontrar uma casa logo (risos), estou no hotel ainda. Muitos falam para eu comprar, porque vou me apaixonar pela cidade. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, tenho certeza de que serei muito feliz com a minha família.

Influência com jovens jogadores

— Eu chego com a mesma fome e vontade que cheguei ao Atlético-MG em 2021, o mesmo comprometimento em ser exemplo aos mais jovens e ajudar o clube a formar atletas. Estarei no vestiário incentivando meus companheiros para também crescerem.

Posicionamento em campo

— Na verdade, eu joguei a minha carreira toda na Europa como extremo direito. Eu comecei a me readaptar como centroavante. Eu brinco que não consigo fazer gol fácil. Mas tudo é relativo, depende dos companheiros. Em 2021, o Galo tinha Nacho, Savarino e Keno, então eu era o 9, mas tinha flexibilidade para me movimentar. Depois, chegou o Diego Costa, que era o 9. Aqui vai ser fácil de entrosar: Acosta, Ganso e Savarino acham qualquer passe, é só se movimentar.

Hulk é apresentado pelo Fluminense

O Fluminense anunciou a contratação de Hulk no último dia 5 de maio, mas o atacante de 39 anos só poderá estrear a partir da abertura da janela de transferências. Enquanto isso, já treina com os companheiros no CT Carlos Castilho. Neste sábado (16), além de conversar com a imprensa, o astro será apresentado aos torcedores no gramado do Maracanã antes de a bola rolar.

Após longa novela, o jogador foi liberado pelo Atlético-MG sem custos e assinou contrato com o Tricolor Carioca até 31 de dezembro de 2027. Foram cinco anos com a camisa do Galo, passagem na qual se tornou ídolo e conquistou, entre outros títulos, Brasileirão e Copa do Brasil.