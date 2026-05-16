O técnico Luís Zubeldía confirmou a escalação do Fluminense para enfrentar o seu ex-clube São Paulo neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes de semana decisiva também na Libertadores, a equipe das Laranjeiras entrará em campo com seus titulares. No banco de reservas, o retorno de Germán Cano é a novidade. Por outro lado, o Tricolor Carioca tem três desfalques: os volantes Alisson (suspenso) e Martinelli (transição física) e o atacante Matheus Reis (lesionado).

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Portanto, o onze inicial do Fluminense será: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Já o São Paulo vai a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Wendell e André Silva.

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Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes Laterais: Guga, Guilherme Arana, Renê e Samuel Xavier Zagueiros: Freytes, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes e Millán Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio, PH Ganso e Savarino Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo

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Hulk será apresentado antes do jogo

Antes de a bola rolar para o confronto entre tricolores no Maracanã, o Fluminense apresentará o reforço Hulk, cuja estreia acontecerá apenas após a Copa do Mundo. O jogador de 39 anos conversará com a imprensa e será festejado no gramado.

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Semana decisiva para o Fluminense

Enquanto briga pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão, o Fluminense divide suas atenções com a Libertadores. Daqui a três dias, na terça-feira (19), o Tricolor recebe o Bolívar em jogo decisivo por vaga no mata-mata da competição continental. A equipe carioca precisa vencer para chegar à última rodada com chances. Preferencialmente, o triunfo ainda deve ser por boa diferença de gols.