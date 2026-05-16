Hulk é apresentado à torcida do Fluminense no Maracanã: 'Ansioso'

Os torcedores do Fluminense tiveram o primeiro contato com o reforço Hulk no Maracanã neste sábado (16). Antes de a bola rolar para o jogo do Brasileirão contra o São Paulo, o ex-Galo vestiu a camisa tricolor e se apresentou no gramado do estádio. O atacante disse que estava muito ansioso por esse momento e agradeceu à torcida pelo carinho.

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O clube desligou as luzes para criar um momento de tensão antes da aparição do novo contratado sob iluminação verde. Na arquibancada, os tricolores fizeram muita festa, com fumaça, e já ensaiaram o primeiro canto ao astro: "Olê-lê, olá-lá, o Hulk vem aí e o bicho vai pegar".

Torcida do Fluminense faz festa no Maracanã para apresentação de Hulk (Foto: Affonso Andrade / Agencia F8 / Folhapress)

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Hulk, reforço do Fluminense, conversou com a imprensa

Antes do primeiro contato com a torcida, Hulk conversou com a imprensa no auditório do Maracanã. Entre outros assuntos, o atacante explicou sua decisão de acertar com o Fluminense.

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— O que me fez estar aqui foi a forma como a negociação foi conduzida, com muita transparência na relação com o presidente e respeito ao Atlético Mineiro. Poderia ter acontecido em janeiro, mas os clubes não chegaram a um acordo e continuei dando a vida pelo Galo. Venho com a mesma vontade que cheguei ao Galo em 2021. Tem a questão da idade, mas me doo bastante pela profissão que tanto amo. A transparência e leveza foram os principais pontos para vir com tanta convicção — afirmou.

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O Fluminense anunciou a contratação de Hulk no último dia 5 de maio, mas o atacante de 39 anos só poderá estrear a partir da abertura da janela de transferências, após a Copa do Mundo. Enquanto isso, já treina com os companheiros no CT Carlos Castilho.

Após longa novela, o jogador foi liberado pelo Atlético-MG sem custos e assinou contrato com o Tricolor Carioca até 31 de dezembro de 2027. Foram cinco anos com a camisa do Galo, passagem na qual se tornou ídolo e conquistou, entre outros títulos, Brasileirão e Copa do Brasil.