Fluminense amassa o Atlético-MG e mostra evolução com Zubeldía
Tricolor faz 3 a 0 com amplo domínio no Maracanã
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 3 a 0 neste sábado (4), no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno fizeram os gols da vitória da equipe. Com o resultado, o Tricolor chega aos 38 pontos e assume momentaneamente a sétima colocação, enquanto o Galo segue com 29 pontos, na 15ª posição.
Fluminense x Atlético-MG: como foi o jogo?
O primeiro tempo foi de domínio do Fluminense. Os donos da casa mostraram mais organização e clareza nas movimentações, tanto com a bola quanto na marcação. Desde os minutos iniciais, o Tricolor exerceu pressão sobre o Atlético-MG e conseguiu ser mais incisivo nas jogadas ofensivas. O gol de Samuel Xavier, aos 14 minutos, confirmou a superioridade do time carioca no Maracanã.
Com o passar do tempo, o ritmo da partida diminuiu, mas o Fluminense manteve o controle das ações. O Galo teve dificuldades para criar e pouco ameaçou o gol defendido por Fábio que pouco trabalhou. Já Everson precisou intervir em dois lances perigosos — um chute de Canobbio e um cruzamento de John Kennedy — para evitar que o placar fosse ampliado antes do intervalo.
Logo no primeiro lance do segundo tempo, o Flu voltou a levar perigo, com Hércules batendo de fora da área e parando no goleiro atleticano. O Galo, então, assumiu o controle da posse de bola, enquanto o Tricolor se postou na defesa e arriscava saídas em velocidade.
A estratégia de Zubeldía deu certo, e o Fluminense ampliou o placar aos 13 minutos. Lucho Acosta roubou a bola e tocou para John Kennedy, que acionou Serna cara a cara com Everson. O colombiano não desperdiçou a chance e fez o segundo da equipe. Nos minutos finais, em mais uma saída rápida, Lima cruzou para Keno fechar o caixão de cabeça e fazer 3 a 0 para o Tricolor, que terminou o jogo sob os gritos de "Olé" no Maracanã.
O que vem por aí?
Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Fluminense volta a campo no próximo dia 16 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG não terá descanso no período de jogos entre seleções e encara o Sport na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x ATLÉTICO-MG
27ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
🥅 Gols: Samuel Xavier, aos 14'/1ºT (1-0); Kevin Serna, aos 13'/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: John Kennedy (FLU); Alan Franco (CAM)
⚽ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Acosta (Lima); Serna (Keno), Canobbio (Moreno) e John Kennedy (Everaldo).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo, Iván Román (Biel) e Guilherme Arana (Caio); Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino) e Bernard (Scarpa); Rony e Hulk (Reinier).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
