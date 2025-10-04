Fluminense amassa o Atlético-MG e mostra evolução com Zubeldía

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 3 a 0 neste sábado (4), no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno fizeram os gols da vitória da equipe. Com o resultado, o Tricolor chega aos 38 pontos e assume momentaneamente a sétima colocação, enquanto o Galo segue com 29 pontos, na 15ª posição.

Fluminense x Atlético-MG: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio do Fluminense. Os donos da casa mostraram mais organização e clareza nas movimentações, tanto com a bola quanto na marcação. Desde os minutos iniciais, o Tricolor exerceu pressão sobre o Atlético-MG e conseguiu ser mais incisivo nas jogadas ofensivas. O gol de Samuel Xavier, aos 14 minutos, confirmou a superioridade do time carioca no Maracanã.

Com o passar do tempo, o ritmo da partida diminuiu, mas o Fluminense manteve o controle das ações. O Galo teve dificuldades para criar e pouco ameaçou o gol defendido por Fábio que pouco trabalhou. Já Everson precisou intervir em dois lances perigosos — um chute de Canobbio e um cruzamento de John Kennedy — para evitar que o placar fosse ampliado antes do intervalo.

Logo no primeiro lance do segundo tempo, o Flu voltou a levar perigo, com Hércules batendo de fora da área e parando no goleiro atleticano. O Galo, então, assumiu o controle da posse de bola, enquanto o Tricolor se postou na defesa e arriscava saídas em velocidade.

A estratégia de Zubeldía deu certo, e o Fluminense ampliou o placar aos 13 minutos. Lucho Acosta roubou a bola e tocou para John Kennedy, que acionou Serna cara a cara com Everson. O colombiano não desperdiçou a chance e fez o segundo da equipe. Nos minutos finais, em mais uma saída rápida, Lima cruzou para Keno fechar o caixão de cabeça e fazer 3 a 0 para o Tricolor, que terminou o jogo sob os gritos de "Olé" no Maracanã.

Serna vence Hulk em velocidade e faz o segundo do Fluminense diante do Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí?

Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Fluminense volta a campo no próximo dia 16 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG não terá descanso no período de jogos entre seleções e encara o Sport na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x ATLÉTICO-MG

27ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Samuel Xavier, aos 14'/1ºT (1-0); Kevin Serna, aos 13'/2ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: John Kennedy (FLU); Alan Franco (CAM)

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Acosta (Lima); Serna (Keno), Canobbio (Moreno) e John Kennedy (Everaldo).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo, Iván Román (Biel) e Guilherme Arana (Caio); Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino) e Bernard (Scarpa); Rony e Hulk (Reinier).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)