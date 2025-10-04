Thiago Silva completa 200 jogos pelo Fluminense

O duelo entre Fluminense e Atlético-MG neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, marcará um momento especial para o zagueiro Thiago Silva. O defensor, um dos maiores ídolos da história recente do clube, completa 200 partidas com a camisa tricolor.

Revelado em Xerém e com duas passagens pelo Flu, Thiago chegou ao marco histórico pouco mais de um ano após seu retorno às Laranjeiras. O camisa 3 foi peça fundamental na fuga do rebaixamento em 2024, além de se firmar novamente como um dos líderes do elenco dentro e fora de campo.

Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira. O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.

Antes dividido entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, agora o Flu tem foco total no competição de pontos corridos. O time foi eliminado na competição internacional e decide a Copa do Brasil somente após o fim do Brasileirão.