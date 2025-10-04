Thiago Silva completa 200 jogos pelo Fluminense
Zagueiro voltou ao time titular após ser poupado contra o Sport
- Matéria
- Mais Notícias
O duelo entre Fluminense e Atlético-MG neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, marcará um momento especial para o zagueiro Thiago Silva. O defensor, um dos maiores ídolos da história recente do clube, completa 200 partidas com a camisa tricolor.
Por que o Cano não joga pelo Fluminense contra o Atlético-MG?
Fluminense
3ª rodada do Carioca Feminino: Botafogo vence o Vasco, e Fla aplica maior goleada do Estadual
Futebol Feminino
Fluminense tem John Kennedy titular em escalação contra o Atlético-MG
Fluminense
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Revelado em Xerém e com duas passagens pelo Flu, Thiago chegou ao marco histórico pouco mais de um ano após seu retorno às Laranjeiras. O camisa 3 foi peça fundamental na fuga do rebaixamento em 2024, além de se firmar novamente como um dos líderes do elenco dentro e fora de campo.
➡️ Arias vira assunto após convocação de jogador do Fluminense: ‘Dá tempo’
Fluminense x Atlético-MG
O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira. O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.
Antes dividido entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, agora o Flu tem foco total no competição de pontos corridos. O time foi eliminado na competição internacional e decide a Copa do Brasil somente após o fim do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias