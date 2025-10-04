Por que o Cano não joga pelo Fluminense contra o Atlético-MG?

O Fluminense chamou atenção na escalação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Germán Cano, inicialmente relacionado para a partida, ficou de fora do time titular e do banco. John Kennedy assumiu o lugar entre os 11 iniciais. Entenda o motivo.

Comunicado do Fluminense

"O atacante Germán Cano sentiu dores na panturrilha esquerda durante o treino dessa sexta-feira, foi avaliado e não teve lesão detectada. O atleta está poupado do jogo de hoje para estar disponível para a próxima partida."

Escalações

O Fluminense entra em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Jorge Sampaoli escalou o Atlético-MG com: Everson; Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo, Iván Román e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Rony e Hulk.



Escalação do Fluminense para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Divulgação)

O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira. O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.

Antes dividido entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, agora o Flu tem foco total no competição de pontos corridos. O time foi eliminado na competição internacional e decide a Copa do Brasil somente após o fim do Brasileirão.