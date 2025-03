Maycon pede desculpas à torcida do Corinthians após derrota: ‘Vergonha’

O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 e se complicou na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Corozo, duas vezes, e Rivero fizeram os gols da equipe equatoriana nesta quarta-feira (5).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após o duelo no Monumental de Guayaquil, Maycon, que entrou no decorrer da partida, saiu de campo abatido e lamentou o resultado. O volante foi duro ao dizer que o sentimentos dos jogadores é de vergonha pela partida e destaque que o clube tem tido más atuações na temporada.

— Cara, é difícil falar porque é uma coisa que nós já estamos vivendo esse ano e não pode. Nenhum jogo pode, ainda mais um jogo eliminatório de Libertadores, que a gente lutou tanto para estar aqui. E fazer um jogo que a gente fez, eu me sinto vergonhado de estar fazendo isso. Porque brigamos muito para estar aqui, infelizmente, não saiu nada como planejamos — disse o jogador em entrevista à "Globo".

continua após a publicidade

O jogador pediu desculpas aos torcedores pela goleada sofrida no Equador. Um dos mais experientes do elenco, Maycon afirmou que espera apoio da Fiel na sequência decisiva do clube, mas visivelmente abatido, voltou a pedir desculpas.

— Acho que é pior sentimento que um jogador pode ter vergonha e pedir desculpa agora para o torcedor. E trabalhar firme porque temos uma semifinal e temos jogo de volta. Eu sei que eles vão estar lá para apoiar a gente e a gente vai trabalhar. Trabalhar muito para dar um resultado melhor para eles e lutar pelas classificações ainda dentro de casa. Mas não tem muito o que dizer - disse o jogador.

continua após a publicidade

Corinthians foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 na Pré-Libertadores (Foto: Marcos Pin / AFP)

Partida de volta

Corinthians e Barcelona de Guayaquil se reencontram na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão precisa vencer por três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. O jogador não jogou a tolha, mas pediu foco na semifinal do Paulistão contra o Santos, no domingo (9), também em Itaquera.

— É o futebol. A gente já viu muitas situações que têm o resultado ser reversível. Esse é um. A gente tem que trabalhar. Não tem que pensar na quarta-feira. Temos que pensar agora no sábado, porque é uma semifinal. Não podemos repetir, como já repetimos várias vezes esses jogos que a gente vem fazendo, de altos e baixos no meio dos jogos. A gente sabe que a cobrança é alta e, quando a gente sai do Corinthians, a gente tem que dar uma resposta imediata — falou o jogador.