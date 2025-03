Alisson recebe elogios de Cuca após goleada sobre o Manaus

O técnico Cuca, do Atlético-MG, surpreendeu ao escolher o substituto do atacante Hulk para a partida desta quarta-feira (5), contra o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil. A maior aposta era em Deyverson, mas quem começou jogando foi o jovem Alisson. E foi dele o primeiro gol do Galo na goleada por 4 a 1 sobre o time do Amazonas que garantiu ao clube mais R$ 2,3 milhões de premiação pela classificação para a terceira fase.

- Alisson é uma promessa, forte, grande, alto, joga pelo lado esquerdo. Estou tentando que ele não apareça apenas na ponta esquerda. O futebol moderno exige que o jogador tenha uma segunda posição. Hoje (contra o Manaus) ele jogou e fez o gol como centroavante. Ele tem essa capacidade de poder vir de trás – comentou Cuca.

No início da temporada, quando Alisson estava com a Seleção Brasileira Sub-20 na conquista do Campeonato Sul-Americano, o estafe do jogador chegou a reclamar que o Atlético-MG não tinha aceitado uma boa proposta financeira por ele. O clube respondeu que Alisson estava nos planos e que havia um projeto de carreira para o atacante.

- Estamos trabalhando isso. Se o jogador vale uma quantia fazendo uma função, vale mais fazendo outra – justificou o técnico do Atlético-MG.

Na goleada sobre o Manaus, o ataque atleticano se destacou, mesmo com a ausência de Hulk. Os quatro gols da equipe foram marcados por quatro atacantes diferentes. Para o técnico Cuca, a movimentação foi o segredo da equipe:

- Se o jogador ficar numa posição, fica facilmente marcado. Ele tem de buscar alternativas e atacar o espaço. A gente treinou bem esta semana, com todos os jogadores, não só com os titulares. Estamos evoluindo e estamos no começo do trabalho. Tem muito a evoluir ainda – afirmou Cuca.

Cuca e Atlético-MG voltam as atenções para a final do Mineiro contra o América

Os jogadores do Atlético-MG já voltam à Cidade do Galo nesta quinta-feira (6) para começar a preparação para a decisão do Campeonato Mineiro, contra o América. O primeiro jogo da final será sábado (8), às 16h30, no Mineirão. No dia 15, no mesmo horário, as equipes voltam a se enfrentar no Independência. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, após as duas partidas, o campeão mineiro de 2025 será conhecido nos pênaltis.