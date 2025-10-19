Flamengo x Palmeiras: veja todas as polêmicas de arbitragem do jogo

O tema sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro agitou os bastidores antes da partida entre Flamengo e Palmeiras pela 29ª rodada do Brasileirão, vencida pelo Rubro-Negro pelo placar de 3 a 2. Em campo, Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) teve muito trabalho. Algumas polêmicas marcaram o confronto no Maracanã na tarde deste domingo (19).

continua após a publicidade

▶️ À véspera de duelo com Palmeiras, torcedores do Flamengo fazem protesto em frente à CBF

A primeira delas aconteceu logo no primeiro ataque do jogo, aos dois minutos. Andreas Pereira cobrou escanteio e Gustavo Gómez cabeceou para fora. O time do Palmeiras protestou muito pedindo pênalti de Jorginho após contato nas costas.

Com a bola rolando, o Verdão também reclamou muito do pênalti marcado em Pedro, no segundo gol do Flamengo. Abel Ferreira e seus comandados pediram falta de Danilo em Vitor Roque na origem da jogada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos primeiros 45 minutos de duelo no Maracanã, no confronto direto pelo título do Brasileirão, foram 14 faltas marcadas e três cartões amarelo aplicados. Dois deles em uma confusão entre Pulgar, do Flamengo, e Maurício, do Palmeiras.

Flamengo também reclama da arbitragem

Na segunda etapa, foi a vez do Flamengo cobrar Wilton Pereira Sampaio. Pedro saiu na frente, ganhou na velocidade e levou um carrinho frontal de Gómez. O Rubro-Negro pediu a expulsão do zagueiro paraguaio, que recebeu apenas o cartão amarelo.

continua após a publicidade

O clima continuou de jogo pegado, com muitas entradas duras e disputa física no meio-campo pelo controle da bola. No segundo gol do Palmeiras, já nos acréscimos, Bruno Henrique, atacante da equipe carioca, reclamou de falta no campo de ataque, no lance de origem.

Palmeiras se revolta ao fim do jogo

A pressão na arbitragem que marcou toda a partida continuou ao fim de jogo pelo lado palmeirense. Jogadores e membros da comissão técnica cercaram o time de arbitragem, que foi protegido por seguranças. Pelo bate-boca, o lateral-esquerdo Piquerez e o auxiliar técnico João Martins.

As decisões de Wilton Sampaio no duelo disputado no Rio de Janeiro devem dar novos capítulos e agitar os bastidores do futebol brasileiro, com o tema arbitragem em voga. O balanço da arbitragem do jogo entre Flamengo e Palmeiras teve 27 faltas, cinco cartões e dois vermelhos.

Jogadores de Flamengo e Palmeiras reclamam com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Flamengo 3x2 Palmeiras

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, e igualou o rival em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Jorginho, em cobrança de pênalti, e Pedro marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez, já nos acréscimos, anotaram para o Verdão.

Apesar de chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras na tabela de classificação, o Flamengo permanece na segunda colocação devido aos critérios de desempate. A equipe liderada por Filipe Luís soma 18 vitórias, contra 19 do rival.