Flamengo

De muletas, Léo Ortiz é encaminhado para hospital durante Flamengo x Palmeiras

Jogador deixou o estádio com dores no tornozelo direito

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
17:48
Léo Ortiz recebe antedimento médico no gramado do Maracanã (Foto: Reprodução)
imagem cameraLéo Ortiz recebe antedimento médico no gramado do Maracanã (Foto: Reprodução)
Léo Ortiz deixou o Maracanã de muletas após se machucar no Flamengo x Palmeiras. Com a perna direita imobilizada, o zagueiro rubro-negro, ainda durante o jogo no Rio de Janeiro, foi encaminhado para um hospital para realizar exame de imagem.

Com dores no tornozelo direito, Ortiz foi ao chão após um encontrão com Vitor Roque, e necessitou de atendimento médico. Enquanto caminhava para o vestiário, o Flamengo, com um jogador a menos, sofreu o gol do Palmeiras.

- Após queda de Vitor Roque em cima de sua perna no primeiro tempo, Léo Ortiz sentiu dores no tornozelo direito e precisou ser substituído. Iniciou o atendimento ainda no estádio e seguiu para o hospital para realizar exame de imagem, acompanhado pelo médico Vitor Pereira - comunicou o Flamengo.

Com o problema na perna direita, Léo Ortiz vira dúvida para a partida do Flamengo contra o Racing, da Argentina. As equipes se enfrentam na quarta-feira, também no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Léo Ortiz é um dos destaques do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Léo Ortiz em campo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

