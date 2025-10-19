De muletas, Léo Ortiz é encaminhado para hospital durante Flamengo x Palmeiras

Léo Ortiz deixou o Maracanã de muletas após se machucar no Flamengo x Palmeiras. Com a perna direita imobilizada, o zagueiro rubro-negro, ainda durante o jogo no Rio de Janeiro, foi encaminhado para um hospital para realizar exame de imagem.

Com dores no tornozelo direito, Ortiz foi ao chão após um encontrão com Vitor Roque, e necessitou de atendimento médico. Enquanto caminhava para o vestiário, o Flamengo, com um jogador a menos, sofreu o gol do Palmeiras.

- Após queda de Vitor Roque em cima de sua perna no primeiro tempo, Léo Ortiz sentiu dores no tornozelo direito e precisou ser substituído. Iniciou o atendimento ainda no estádio e seguiu para o hospital para realizar exame de imagem, acompanhado pelo médico Vitor Pereira - comunicou o Flamengo.

Com o problema na perna direita, Léo Ortiz vira dúvida para a partida do Flamengo contra o Racing, da Argentina. As equipes se enfrentam na quarta-feira, também no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Léo Ortiz em campo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

