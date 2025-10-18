Flamengo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou, na manhã deste sábado (18), a preparação para a partida contra o Palmeiras. Para o confronto deste domingo, às 16h (de Brasília), o torcedor rubro-negro vive a expectatitva pelo retorno de Saúl, que ficou fora dos jogos contra Botafogo e Bahia. No último treino antes da partida no Maracanã, o jogador espanhol participou das atividades com o grupo.

Com dores no tornozelo e calcanhar esquerdo, Saúl tratou dos problemas durante a semana. No treino deste sábado, membos da comissão técnica de Filipe Luís observaram o desempenho do jogador durante as atividades, que não relatou problemas.

Ou seja, se Saúl não relatar novas dores nas regiões, ele será relacionado pelo técnico Filipe Luís para o jogo contra o Palmeiras. Assim, restará saber se o meia começará jogando ou não.

Saúl durante treino no CT do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Retornos importantes

O técnico Filipe Luís terá os retornos de De La Cruz e Allan, que ficaram fora da partida no Estádio Nilton Santos, ambos por conta do gramado sintético. Além disso, Danilo e Wallace Yan, que cumpriram suspensão no clássico, também estão de volta.

Quem está fora da partida é Everton Cebolinha. O atacante sofreu uma lesão no músculo do quadril, e deve ficar fora por três semanas.

Provável escalação

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Lino.

