Flamengo x Fluminense: torcidas brigam antes da final do Carioca

Antes da bola rolar para Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, torcedores dos times entraram em confronto no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Vídeos da briga viralizaram nas redes sociais.

As imagens do local mostram flamenguistas e tricolores portando pedras e paus de madeira. A briga aconteceu na saída do comunidade do Rato Molhado, próxima do Maracanã, onde acontece o jogo decisivo. Acionada, a Polícia Militar dispersou a confusão.

Confira nota da Polícia Militar

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na manhã deste domingo (16/03), policiais militares do 3° BPM (Méier) foram acionados para intervir em um confronto, entre grupos de torcedores rivais no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, torcedores de Flamengo e Fluminense deixavam a comunidade do Rato, nas proximidades da Rua Souza Barros, quando ocorreu um desentendimento entre as partes. De imediato, policiais militares que estavam baseados para acompanhar a passagem dos torcedores em direção ao Maracanã foram deslocados até o local da ocorrência. Os agentes fizeram uso de armamento de menor potencial ofensivo (bastão) para dispersar os torcedores envolvidos em episódios de troca de agressões. Não houve registro de prisões durante a ação e o policiamento foi reforçado na região."

Quem será o campeão?

No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho, e Keno diminui pro Fluminense. Por isso, na partida deste domingo (16), o Rubro-Negro joga por um empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por mais de dois gols de diferença se quiser ser campeão no tempo regulamentar. Se vencer por apenas um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Se for campeão, o clube da Gávea amplia seu domínio no Estadual, chegando ao 39º título. Por outro lado, com 33 taças, o Flu pode diminuir essa distância se levantar o troféu.