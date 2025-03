Flamengo e Fluminense jogam neste domingo (16), às 16h, no Maracanã, para decidir o título do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 2 a 1. As equipes ainda não confirmaram as escalações, mas o Lance! adianta a provável escalação do clássico Fla-Flu.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico Filipe Luís encerrou a preparação da equipe neste sábado (15), na véspera da final. Um empate garante a 39ª taça da competição ao clube da Gávea. A boa notícia para o torcedor flamenguista é sobre Cebolinha. Afinal, após ser reintegrado ao grupo e apresentar boa evolução ao longo da semana, o atacante participou da última atividade no Ninho do Urubu sem limitações e foi relacionado para o Fla-Flu.

Pelo lado tricolor, que precisa reverter o resultado, o técnico Mano Menezes promoveu alterações na equipe que perdeu o jogo de ida no Maracanã. Segundo a apuração do Lance!, o Fluminense contará com mudanças nas duas laterais e com o retorno de Lima.

continua após a publicidade

Escalação Flamengo x Fluminense

O técnico Filipe Luís não deve promover mudanças no time que iniciou o jogo de ida da final. Assim, o Flamengo deve ser escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

A provável escalação de Mano Menezes para o Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio.

continua após a publicidade

Léo Pereira e Cannobbio devem estar na escalação de Flamengo e Fluminense no jogo da volta (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Final do Carioca entre dupla Fla-Flu terá casa cheia

Flamengo e Fluminense decidem neste domingo (16), às 16h (de Brasília), o troféu do Campeonato Carioca. Para o jogo de volta no Maracanã, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. O estádio, aliás, receberá um público superior em comparação ao confronto de ida.

➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (16/03/2025)

Os ingressos para os rubro-negro estão esgotados. Afinal, além do Setor Norte, destinado exclusivamente aos flamenguistas, os Setores Oeste e Leste (Superior) estão com os bilhetes esgotados. Ou seja, apenas a Leste Inferior conta com ingressos à venda.