Médico do Flamengo detalha processo de recuperação de Bruno Henrique

O Flamengo não contará com Bruno Henrique no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, na quarta-feira (12), contra o Fluminense. Afinal, o atacante sofreu uma contusão no posterior da coxa direita. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, detalhou o processo de recuperação que o atleta seguirá.

- O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior da coxa. Já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno - iniciou.

Bruno Henrique durante partida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização. Deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano - completou.

A presença do camisa 27 para o segundo jogo, no próximo final de semana, ainda é incerta. Afinal, dependerá da sua evolução no dia a dia no Ninho do Urubu.

Boas notícias

O técnico Filipe Luís, por outro lado, conta com duas boas notícia. Afinal, Cebolinha e Michael foram liberados pelo departamento médico e realizam processo de transição ao campo. Assim, dependendo da evolução, os atacantes podem ser relacionados para o segundo clássico.

- Everton Cebolinha e Michael iniciaram hoje uma nova fase, entraram em campo com a preparação física, sendo monitorados também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme programação. Como os dois atletas entraram na fase de campo, tudo vai depender na evolução diária deles. Conforme eles forem cumprindo as etapas, a gente vai conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo - explicou o chefe do departamento médico do Flamengo.

