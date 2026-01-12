Departamento médico do Flamengo critica horário da Supercopa

O elenco profissional do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (11) e já vislumbra sua primeira decisão do ano, a Supercopa Rei. O duelo contra o Corinthians está marcado para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, às 16h.

No Ninho do Urubu, em coletiva antes da reapresentação dos jogadores, os médicos Fernando Sassaki e Luiz Macedo, além do preparador físico Diogo Linhares, falaram com insatisfação sobre a escolha do horário da partida.

— É ruim para o espetáculo e para as duas equipes. É a primeira decisão nacional do calendário, dia 1º de fevereiro, às 16h, em Brasília, um sol e calor muito fortes. Isso influencia diretamente na performance dos atletas. Fisiologicamente, com o aumento excessivo da temperatura corporal, que influencia diretamente na diminuição das métricas, todas elas, de distância, intensidade... Além da tomada de decisão, que tem um declínio técnico — afirmou Linhares.

Fernando Sassaki, médico do Flamengo (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Os médicos da equipe acompanharam o posicionamento do preparador físico. No primeiro dia de reapresentação, o calor deu uma amostra do que será na decisão.

— A sensação térmica lá é maior do que aqui. Nós como departamento médico, não nos sentimos confortáveis que nossos jogadores atuem nesse ambiente. Isso favorece a fadiga e conqsequentemente as lesoes musculares e articulares, já que ele passa a perder efeitos protetores que são reduzidos coma fadiga. Ficamos incomodados com o jogo nesse horário e, sendo em Brasília, é pior ainda. — analisou Sassaki

— A CBF e até a Conmebol instituem um protocolo nos torneios de parada técnica dependendo do estresse térmico dependendo do que o ambiente proporciona pro atleta. O que a gente entende é que é melhor mudar o horário para proporcionar ao atleta 90 minutos de condições adequadas para desempaenhar o futebol deles, do que dar dois minutos para eles se hidratarem e jogarem 80 e tantos naquelas condições. Seria melhor que mudassem o horário. — avaliou Macedo.

