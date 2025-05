Flamengo x Botafogo: veja a escalação do time rubro-negro

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília). Para o confronto no Maracanã, válido pela nona rodada do Brasileirão, a equipe rubro-negra não terá Arrascaeta, poupado. Por outro lado, Pedro vai começar jogando.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Évertton Araújo, De La Cruz e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro.

Além de Arrascaeta, o Rubro-Negro ainda não contará com Erick Pulgar e Allan, ambos fora com lesão no músculo posterior da coxa direita, e Gerson, que cumpre suspensão após ser expulso diante do Bahia, na rodada anterior. Gonzalo Plata, que trata edema ósseo no joelho direito, e Matías Viña, em reta final de recuperação da lesão sofrida no ano passado, também serão desfalques.

Do outro lado do clássico, o técnico Renato Paiva não terá à disposição Barboza, Savarino e Matheus Martins, já afastados anteriormente, e perdeu Artur às vésperas do confronto. O atacante fica fora do confronto por causa de um desconforto muscular.

A equipe alvinegra está escalada com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Rwan Cruz e Igor Jesus

Veja mais informações de Flamengo x Botafogo:

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Évertton Araújo, De La Cruz e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Rwan Cruz e Igor Jesus.