Torcedores do Flamengo perdem a paciência com jogador: 'Pode tirar'

O primeiro tempo da final do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Flamengo, deste domingo (8), no Maracanã, terminou em um empate sem gols. Durante os 45 minutos da partida, torcedores do Rubro-Negro se incomodaram com o desempenho do atacante Carrascal.

O camisa 15 não conseguiu ter uma atuação de destaque durante o primeiro tempo do confronto. Durante a etapa inicial, o atleta ficou marcado por erros de passes e decisões equivocadas na hora de concluir as jogadas de ataque.

Determinado cenário fez parte dos torcedores do Flamengo perderem a paciência com o atacante. Nas redes sociais, o nome de Carrascal foi um dos alvos de críticas no intervalo da decisão. Além do colombiano, o atacante Samuel Lino também foi alvo. Veja a repercussão abaixo:

