menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Fala de Marcos Braz antes de Fluminense x Flamengo viraliza: 'Para isso'

Ex-dirigente comentou chegada de Leonardo Jardim

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
18:01
Marcos Braz, executivo de futebol do Remo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraMarcos Braz foi recentemente executivo de futebol do Remo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Para a ocasião, Marcos Braz, ex-dirigente de futebol do clube Rubro-Negro, está presente no estádio para acompanhar a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Escalação de Leo Jardim em Fluminense x Flamengo divide opiniões: 'Nem sei'

Ao chegar no Maracanã, o profissional foi abordado por membros da imprensa e respondeu sobre a chegada de Leonardo Jardim no comando técnico do Flamengo. O técnico português chega ao posto após a demissão de Filipe Luís, que iniciou no cargo na antiga gestão de Marcos Braz.

— É um bom técnico. E gostei de um negócio: foi contratado, botou a cara e veio para o jogo. Tem que respeitar isso independente do resultado — disse Marcos Braz, na entrada do Maracanã.

continua após a publicidade

A declaração do ex-dirigente de futebol do Flamengo viralizou nas redes sociais. Torcedores chamaram atenção para o fato de Leonardo Jardim ter assumido a equipe já na final do Campeonato Carioca, tendo menos uma semana para preparar a equipe. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Demissão de Filipe Luís e chegada de Jardim ao Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

continua após a publicidade

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão e foram determinantes para sua saída.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro contratou Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem pelo Cruzeiro no ano passado, assume o comando técnico do clube carioca. O novo comandante estreia no cargo neste domingo (8) contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca.

🤑 Aposte em Fluminense x Flamengo pela final do Carioca! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Leonardo Jardim Flamengo
Leonardo Jardim em entrevista de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias