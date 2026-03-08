Fala de Marcos Braz antes de Fluminense x Flamengo viraliza: 'Para isso'

O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Para a ocasião, Marcos Braz, ex-dirigente de futebol do clube Rubro-Negro, está presente no estádio para acompanhar a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Escalação de Leo Jardim em Fluminense x Flamengo divide opiniões: 'Nem sei'

Ao chegar no Maracanã, o profissional foi abordado por membros da imprensa e respondeu sobre a chegada de Leonardo Jardim no comando técnico do Flamengo. O técnico português chega ao posto após a demissão de Filipe Luís, que iniciou no cargo na antiga gestão de Marcos Braz.

— É um bom técnico. E gostei de um negócio: foi contratado, botou a cara e veio para o jogo. Tem que respeitar isso independente do resultado — disse Marcos Braz, na entrada do Maracanã.

continua após a publicidade

A declaração do ex-dirigente de futebol do Flamengo viralizou nas redes sociais. Torcedores chamaram atenção para o fato de Leonardo Jardim ter assumido a equipe já na final do Campeonato Carioca, tendo menos uma semana para preparar a equipe. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Demissão de Filipe Luís e chegada de Jardim ao Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

continua após a publicidade

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão e foram determinantes para sua saída.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro contratou Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem pelo Cruzeiro no ano passado, assume o comando técnico do clube carioca. O novo comandante estreia no cargo neste domingo (8) contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca.

🤑 Aposte em Fluminense x Flamengo pela final do Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável