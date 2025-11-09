menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance de Arrascaeta em Flamengo x Santos assusta torcedores: 'Não pode'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
19:09
Arrascaeta em ação durante Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraArrascaeta em ação durante Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O Flamengo teve uma chance clara de abrir o placar contra o Santos, neste domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. A oportunidade caiu nos pés do meia Arrascaeta, que desperdiçou ao finalizar para fora. O lance revoltou parte da torcida do clube carioca nas redes sociais.

O cronômetro marcava 25 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique, em um bonita jogada individual conseguiu chegar até a linha de fundo. Dentro da área do Peixe, o camisa 27 tocou rasteiro para trás, onde se encontrava Arrascaeta, livre de marcação.

O uruguaio finalizou o passe de primeira, mas pecou na precisão. O arremate saiu pelo lado do gol de Gabriel Brazão. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo lamentaram o resultado da jogada com certa idiginação. Veja a repercussão abaixo:

