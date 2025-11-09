menu hamburguer
Dupla de titulares do Flamengo enlouquece torcedores: 'Voando'

Jogadores foram bastante elogiados pelos internautas

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
20:18
Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Contando com o apoio da Nação, o Flamengo vai confirmando o favoritismo contra o Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9). Logo após o gol do meia Jorge Carrascal, com direito a um belíssimo lançamento de Arrascaeta, os torcedores rubro-negros exaltaram a atuação da dupla nas redes sociais.

Logo no início da segunda etapa, Arrascaeta achou um lançamento de almanaque para Carrascal, que entrou livre de marcação e bateu firme para ampliar o placar no Maracanã. Após o lance, os internautas intitularam o entrosamento da dupla de titulares do Flamengo de "Carrascaeta". Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Flamengo iguala o número de pontos do líder Palmeiras, que ainda joga neste domingo (9). Já o Santos segue estacionado na zona de rebaixamento e busca uma reação nesta reta final do Campeonato Brasileiro. 

Flamengo comemora gol de Léo Pereira no Maracanã contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Tudo sobre

