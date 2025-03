No Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco decidem uma vaga na final do Campeonato Carioca, neste sábado (8). O Rubro-Negro derrotou o rival por 1 a 0 no jogo de ida e está mais próximo de alcançar a decisão. Confira abaixo as escalações de Flamengo e Vasco, por Filipe Luís e Carille.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Gabriel Varela, Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata, Bruno Henrique.

Reforço do Flamengo na temporada, Danilo não foi relacionado para o confronto por conta de uma lesão muscular.

Danilo é cortado da escalação do Flamengo por lesão muscular e não enfrenta o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Por outro lado, o Vasco vai a campo com: Jardim, Ph, JV, Lucas Feitas, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

A equipe comandada por Fábio Carille precisa vencer o time de Filipe Luís por uma diferença de dois gols para conquistar uma vaga na decisão. O Flamengo possui a vantagem do empate no agregado por ter feito uma campanha melhor durante a Tava Guanabara.

