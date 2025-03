Grêmio e Internacional entram em campo neste sábado (8), às 17h45, na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Para o clássico decisivo, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada mas com um leve favoritismo para o Internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Grêmio deve encontrar dificuldades na partida contra o rival. Porém, a equipe de Gustavo Quinteros pode encontrar soluções para vencer o confronto.

Por outro lado, o vidente destacou que a equipe do técnico Roger Machado deve se apresentar de maneira mais sólida em campo, e assim, deve controlar as ações da partida. Neste cenário, o Internacional apresenta um favoritismo, podendo conquistar a vitória no primeiro confronto entre as equipes.

continua após a publicidade

Para a partida, o tarólogo previu um confronto bastante disputado. Ele apontou, que a tendência é que a partida seja bastante cadenciada, sem as duas equipes se espondo dentro das quatros linhas. As cartas apontaram que existe uma possibilidade do jogo terminar empatado.

Grêmio x Internacional

O principal clássico gaúcho decide o título do campeonato estadual. Grêmio e Internacional chegaram a final do torneio após vencerem respectivamente, o Juventude e Caxias. A final será decida em duas partidas. Além do confronto deste sábado (8), as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

continua após a publicidade