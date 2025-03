Torcedores do Vasco prometem loucuras em caso de classificação contra o Flamengo

Vasco e Flamengo decidem a semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (8), às 17h45, no Maracanã. O Cruzmaltino precisa vencer o confronto decisivo, por uma vantagem mínima, para levar a decisão para os pênaltis. Isso porque, o Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, na última semana.

Com o cenário adverso para a partida decisiva, alguns torcedores do Vasco realizaram promessas nas redes sociais antes do confronto. As possíveis "dívidas" foram diversas, como parar de beber bebidas alcoólicas e fumar além de pintar o cabelo. Veja abaixo:

Semifinal do Campeonato Carioca

Flamengo e Vasco decidem apenas uma chave da semifinal do torneio estadual. Do outro lado, Volta Redonda e Fluminense disputam a última vaga para a decisão. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 18h, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

