Flamengo x Vasco terá mais que o triplo de público do primeiro jogo; veja parcial

Flamengo e Vasco entram em campo, neste sábado (8), para duelo decisivo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A primeira partida, com o mando vascaíno, terminou com 1 a 0 para os rubro-negros, no Nilton Santos. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em busca da classificação, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Cinco motivos para acreditar na virada do Vasco contra o Flamengo no Carioca

No jogo de ida, marcado para o sábado de Carnaval, o público no estádio do Botafogo ficou longe de ter cara de um Clássico dos Milhões. A partida registrou apenas 10.788 pagantes e 10.966 presentes, se tornando o pior público do clássico nos últimos seis anos.

Porém, neste sábado (8), a expectativa é de um bom público. Até a manhã deste final de semana, cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos.

Confira o público dos últimos 10 Clássicos dos Milhões

01/03/2025 (Campeonato Carioca): VAS 0 x 1 FLA / Nilton Santos - 10.966 presentes

15/02/2025 (Campeonato Carioca): FLA 2 x 0 VAS / Maracanã - 44.543

15/09/2024 (Campeonato Brasileiro): FLA 1 x 1 VAS / Maracanã - 63.830

02/06/2024 (Campeonato Brasileiro): VAS 1 x 6 FLA / Maracanã - 62.228

04/02/2024 (Campeonato Carioca): VAS 0 x 0 FLA / Maracanã - 56.318

22/10/2023 (Campeonato Brasileiro): FLA 1 x 0 VAS / Maracanã - 69.473

05/06/2023 (Campeonato Brasileiro): VAS 1 x 4 FLA / Maracanã - 46.423

19/03/2023 (Campeonato Carioca): VAS 1 x 3 FLA / Maracanã - 49.779

13/03/2023 (Campeonato Carioca): FLA 3 x 2 VAS / Maracanã - 45.093

05/03/2022 (Campeonato Carioca): FLA 0 x 1 VAS / Maracanã - 69.020

A bola para a decisão do Carioca rola a partir das 17h45 (de Brasília), no Maracanã, neste sábado (8). O vencedor da partida encara o classificado do duelo de domingo (9), entre Fluminense e Volta Redonda, na final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco em mata-mata: confrontos do clássico do RJ