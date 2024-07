Flamengo ou Palmeiras? Saiba como está a situação de Gabigol

Gabigol segue com futuro indefinido entre Flamengo e Palmeiras para 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







27/07/2024

Gabigol não acertou renovação de contrato com o Flamengo e possui proposta de pré-contrato do Palmeiras. Porém, até agora, não há definição sobre o futuro do jogador, que tem vínculo com os cariocas até o final de 2024.

O atacante voltou a ser utilizado no Rubro-Negro e teve pelo menos duas participações decisivas nas vitórias recentes, contra Criciúma e Vitória. Ele reiterou que sua vontade era a de permanecer no clube, mas as partes não se entenderam.

— Minha vontade todos sabiam. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas… não agiram de uma maneira boa com um ídolo. Tenho tido muitas poucas oportunidades, meu último jogo como titular já faz cinco ou seis meses — disse, após a vitória sobre o Criciúma.

Em meio à indefinição no Flamengo, o Palmeiras mantém o interesse em contratar Gabigol. Contudo, a negociação tem demorado mais do que o clube paulista gostaria.

A oferta de pré-contrato foi encaminhada há cerca de 18 dias e ainda não foi aceita ou recusada. O Verdão segue no aguardo dos próximos passos do atleta.

Na atual temporada, a transferência do camisa 99 para o Allianz Parque está descartada, uma vez que o centroavante já participou de sete jogos do Campeonato Brasileiro pela equipe de Tite. Com isso, uma mudança só pode ser concretizada em 2025.

Por enquanto, Gabigol segue com os planos de ganhar mais minutos no Flamengo do técnico Tite. Caso não permaneça no clube carioca, o atacante deseja sair pela "porta da frente", honrando a história e relação criada com o Rubro-Negro e a torcida.