Confira a provável escalação do Ceará para encarar o Fortaleza

O Ceará encara o Fortaleza neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), valendo pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Arena Castelão. O Vovô busca uma vitória no Clássico-Rei para ganhar mais posições na tabela do torneio.

O técnico Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, que está lesionado. No entanto, jogadores como Matheus Bahia, Richardson e Aylon estão recuperados de suas contusões.

Na classificação contra o Sport, pela Copa do Nordeste, o treinador escalou um time sem grandes surpresas, mantendo a base que atuava antes da pausa para o Mundial. Assim, é provável que os 11 iniciais se repitam diante do Tricolor.

O trio de ataque deve ser composto por Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Pedro Raul, camisa 9 emprestado pelo Corinthians, balançou as redes contra o Fortaleza na final do Campeonato Cearense deste ano. O Alvinegro sagrou-se bicampeão estadual com vitória por 1 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta.

Dessa forma, um provável Ceará é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Partida entre Sport e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)

Este será o primeiro embate entre os rivais, na competição, desde 2022. O último encontro aconteceu no dia 14 de agosto daquele ano, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na partida, que teve mando de campo alvinegro, o Tricolor triunfou por 1 a 0. O gol foi anotado por Moisés.

➡️ Torcedores gêmeos rivalizam e projetam Clássico-Rei no Brasileirão

No atual Brasileirão, o Fortaleza está em 18º lugar, com dez pontos. O Ceará tem 15 e é o 12º colocado na tabela.

