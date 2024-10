Gabigol comemora gol irregular em Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda com o futuro indefinido no Flamengo, o atacante Gabigol comentou, em entrevista coletiva neste sábado (12), sobre o sonho de marcar um gol no novo estádio do clube, que tem previsão para ser inaugurado entre 2028 e 2029.

➡️Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI

— Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar meu nome na história fazendo o primeiro gol no estádio. Claro que se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Estou muito feliz com o projeto do estádio, porque é o que o Flamengo merecia. Vai ter um dos maiores, se não for o maior do Brasil. Estou muito ansioso para que isso aconteça — disse Gabigol.

Gabigol jogador do Flamengo lamenta durante partida contra o Bolivar no estadio Maracana pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Terreno já é do Flamengo

Em setembro, o prefeito Eduardo Paes passou, em solenidade, o controle do terreno do Gasômetro ao Flamengo. Neste momento, os planos para a construção do estádio, que terá entre 70 e 80 mil pessoas de capacidade, estão em andamento.

Previsão é de que estádio seja inaugurado entre 2028 e 2029 (Foto: Reprodução)

Relação estremecida

A relação entre Flamengo e Gabigol passa por um momento conturbado. Inicialmente, o desempenho abaixo do esperado e algumas polêmicas, como uma foto do jogador com a camisa do Corinthians, desgastaram a relação. A diretoria chegou a considerar improvável a renovação do contrato que termina em dezembro de 2024. Contudo, a chegada de Filipe Luís como técnico trouxe uma reviravolta. Com mais tempo em campo e um desempenho melhor, as conversas sobre a renovação foram retomadas.