Bahia goleia Seleção de Simões Filho em jogo-treino

O Bahia seguiu a preparação para a partida contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, de uma forma diferente. Os comandados de Rogério Ceni disputaram um jogo-treino na manhã desta sexta-feira e golearam a Seleção de Simões Filho por 6 a 0 no CT Evaristo de Macedo.

Os gols foram marcados por Ademir (2x), Everton Ribeiro, Kayky, Lucho Rodríguez e Michel Araújo. Esse foi o único teste da equipe antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Rogério Ceni iniciou o jogo-treino com uma formação e trocou todos os atletas do Bahia no intervalo. Os três goleiros, inclusive, foram utilizados.

A equipe faz a última atividade da semana a partir das 10h deste sábado (horário de Brasília) e folga no domingo. A reapresentação está marcada para a manhã desta segunda-feira.

Jogadores da Seleção de Simões Filho aproveitam para tirar foto com Rogério Ceni após jogo-treino contra o Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximos jogos do Bahia

Depois da decisão em jogo único contra o Fortaleza, pelas quartas da Copa do Nordeste, o Tricolor vai ter outros dois jogos seguidos na Arena Fonte Nova, contra Atlético-MG e América de Cali. Confira abaixo as datas e horários.

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - oitavas da Copa do Brasil.

