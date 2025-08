Passe de titular do Flamengo chama atenção em gol de Arrascaeta: ‘Gênio’

O Flamengo saiu na frente contra o Ceará, neste domingo (3), no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão. O meia Arrascaeta abriu o placar da partida. Apesar do feito do uruguaio, o destaque da jogada foi do zagueiro Léo Ortiz, que protagonizou um passe no início da jogada que chamou atenção dos torcedores.

O gol aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Flamengo encontrava dificuldades para furar o bloqueio promovido pelo time adversário. Foi então, que Léo Ortiz acertou um passe de três dedos na medida para Gonzalo Plata.

O equatoriano precisou apenas escorar a bola para o meio da área, onde estava Arrascaeta, livre para marcar. O feito do zagueiro do Rubro-Negro chamou atenção dos torcedores do clube nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão: