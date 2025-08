Falha de Rossi em Flamengo x Ceará repercute: ‘Inacreditável’

Flamengo e Ceará se enfrentam, neste domingo (3), no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro saiu na frente do placar com um gol de Arrascaeta, mas viu o adversário empatar aos 21 do segundo tempo, com Pedro Raul. O lance do gol do alvinegro foi marcado por uma falha do goleiro Rossi.

Tudo começou através de uma cobrança de escanteio. Lucas Mugni lançou a bola na área e encontrou Pedro Raul, que subiu mais que a defesa do Flamengo. Durante a jogada, Rossi tentou sair do gol e impedir o cruzamento, mas parou no meio do caminho.

A falha não passou despercebida pelos torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, torcedores do clube não perdoaram o goleiro e reclamaram da atuação do argentino na jogada. Veja abaixo:

Como foi Ceará x Flamengo ?

O Flamengo começou a partida com amplo domínio da posse de bola e das ações ofensivas. O Ceará, por sua vez, arriscava nas saídas em contra-ataque. O volume de jogo do rubro-negro foi recompensado aos 37 minutos. Léo Ortiz acertou lançamento de trivela e encontrou Plata dentro da área. O equatoriano usou a cabeça para acionar Arrascaeta, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar no Castelão.

O Flamengo voltou do intervalo com menos intensidade, enquanto o Ceará passou a construir mais chances. Logo aos 10', Fabiano Souza cruzou, e Lucas Mugni cabeceou livre a acertou o travessão; no rebote Aylon bateu para defesa de Rossi.

O Vozão seguiu assustando e chegou ao gol de empate aos 21 minutos. Mugni cobrou escanteio na segunda trave, e Pedro Raul, aproveitando saída ruim de Rossi, cabeceou no cantinho para balançar as redes.

O Fla seguiu com controle da posse de bola, mas sem conseguir criar lances de perigo; do outro lado, o Ceará chegava bem pelas beiradas, sobretudo pelo lado esquerdo, mas também não construiu novas oportunidades claras. Assim, um ponto para cada no Castelão.