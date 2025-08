Atlético-MG derrota Bragantino e volta a vencer no Brasileirão

O Atlético-MG derrotou o Bragantino na noite deste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo venceu por 2 a 1 o Massa Bruta. O clube mineiro vinha de três derrotas na competição. Os paulistas chegaram ao sexto jogo seguido sem vencer.

O jogo

O Atlético começou pressionando o Bragantino. Logo aos seis minutos, o Galo abriu o placar. Biel fez boa jogada e encontrou Igor Gomes dentro da área, que finalizou rasteiro para abrir o placar.

Um minuto depois, o Bragantino respondeu. Lucas Barbosa recebeu dentro da área e finalizou forte. Everson fez boa defesa.

Em erro de Igor Gomes no meio de campo, o Bragantino fez boa jogada. Sasha foi acionado dentro da área e finalizou. Everson salvou o Galo.

Na sequência, Igor Gomes respondeu no ataque. O meia finalizou de fora da área, levando muito perigo.

Aos 36, Sasha cometeu falta forte em Alexsander. No primeiro momento, o árbitro marcou e deu o cartão amarelo. Porém, o VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro trocou a cor do cartão, expulsando o atacante.

Sasha recebe cartão vermelho (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O segundo tempo começou mais lento. Aos 12, Biel ficou com a posse dentro da área e finalizou sem ângulo. A bola passa muito perto da trave e vai pela linha de fundo.

Aos 16, Scarpa arriscou de fora da área. A batida saiu rasteira. Cleiton saltou e impediu o segundo gol do Atlético.

Aos 20 o Atlético protagonizou uma blitz na área adversária. Menino finalizou e Cleiton defendeu. No rebote, Rony cruzou para Cuello, que cabeceou para nova defesa do goleiro. Com novo rebote, Hulk também finalizou para nova defesa do arqueiro adversário.

O Atlético seguiu criando chances. Em escanteio cruzado para a área, Alonso cabeceou forte. Cleiton apareceu mais uma vez para impedir o segundo gol atleticano.

Como diz o famoso ditado, quem não faz, leva. Aos 31 minutos, cruzamento de Cauê para a área, Laquintana dominou e bateu forte para empatar a partida.

O empate não durou muito. Logo aos 35, João Marcelo ajeitou, e Natanael finalizou para marcar, com desvio.

O que vem por aí

O Atlético volta a entrar em campo na quarta-feira, contra o Flamengo. A partida será pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). O Galo precisa apenas de um empate para avançar, já que venceu a ida por 1 a 0.

O Bragantino atua no mesmo dia e horário, contra o Botafogo, no Estádio Cícero de Souza Marques. A situação do Massa Bruta é mais tensa. Os paulistas foram derrotados por 2 a 0 no jogo de ida.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 BRAGANTINO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

🥅 Gols: Igor Gomes (6'/1°T) e Natanael (36'/2°T) / Laquintana (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM) / Eric Ramires (RBB), Gabriel (RBB), Agustin Sant'Anna (RBB) e Nathan Mendes (RBB)

🟥 Cartão vermelho: Eduardo Sasha (BRA)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

Escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco e Alonso; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino), Scarpa e Igor Gomes (João Marcelo); Rony (Bernard), Cuello (Júnior Santos) e Biel (Hulk).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant'Anna (Hurtado / Cauê); Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Vinicinho (Laquintana); Lucas Barbosa (Praxedes), Pitta e Eduardo Sasha.