Dorival Júnior se posiciona sobre ausência de reforços no Corinthians

Dorival Júnior voltou a falar sobre reforços após o empate do Corinthians por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o treinador concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena e voltou a pontuar que pediu quatro reforços quando acertou com o Timão, mas minimizou o fato do clube alvinegro ainda não ter contratado.

— Via necessidade, e foram pontuadas, mas trabalho com o grupo que tenho, e eu acredito e valorizo sempre os jogadores que aqui estão, agora se vão chegar ou não, o Fabinho está trabalhando muito para que isso aconteça, eu sei as dificuldades que vivemos no mercado, eu tenho consciência daquilo que a gente poderia realizar se tivéssemos um elenco mais encorpado, seriam jogadores pontuais, mas muito importantes — disse o treinador do Corinthians.

Desde que chegou, no final de abril, Dorival Júnior perdeu três jogadores do elenco: Alex Santana, Igor Coronado e Giovane. O treinador deu o exemplo da ausência de Yuri Alberto, que ficou fora por dois meses por uma fratura na região lombar, e que o time teve dificuldades para encontrar um substituto para o centroavante. Entretanto, destacou que deve dar oportunidades aos que estão no elenco.

— Nós perdemos Yuri, por exemplo, e as características dele eram fundamentais para nossa equipe, nós não tivemos por muitas rodadas um atleta sequer parecido com o perfil. Em algumas funções, precisamos realmente de mais peças. Vamos contar com isso quando o clube puder proporcionar. Até lá, vou tirar o máximo dos que estão aqui. As oportunidades estão sendo dadas, e cada um vai mostrar seu valor — finalizou o treinador.