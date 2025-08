Arrascaeta deixa jogo contra o Ceará com dores e preocupa o Flamengo

Giorgian de Arrascaeta precisou deixar o duelo entre Ceará e Flamengo neste domingo (3), no Castelão, no intervalo de jogo. O Rubro-Negro informou que o uruguaio sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e, por isso, foi preservado de jogar o segundo tempo da partida.

Foi do camisa 10 da Gávea o gol que abriu o placar e deu a vantagem parcial de 1 a 0 ao Fla. Além de balançar as redes, Arrascaeta sofreu cinco faltas no primeiro tempo, sendo visado pela marcação dos jogadores do Vozão. Substituído, o ídolo rubro-negro deu lugar ao recém-contratado Saúl Ñíguez.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (6) e visita o Atlético-MG pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Galo por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLAMENGO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Richardson; Galeano, Pedro Raúl e Pedro Henrique.