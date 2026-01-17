menu hamburguer
Palmeiras

Com retornos, Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol

Palmeiras e Mirassol se enfrentam às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Paulistão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
19:34
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)
Embalado com duas vitórias e 100% de aproveitamento, o Palmeiras está pronto para enfrentar o Mirassol em partida marcada para às 20h30 (de Brasília) deste sábado (17), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Em mais uma partida como mandante, o time de Abel Ferreira tenta chegar aos nove pontos na competição estadual visando a classificação o quanto antes para a fase de mata-mata.

O lateral-esquerdo Jefté havia deixado o gramado do Canindé durante a estreia do Palmeiras na competição e precisou de cerca de uma semana para se recuperar de problema na coxa, está no banco ao lado de Piquerez. Já Marlon Freitas, Ramón Sosa e Mauricio, poupados no clássico contra o Santos, aparecem entre os titulares.

Assim como informado em entrevista recentes pelo técnico Abel Ferreira, o Palmeiras manterá a rotação. A ideia da comissão é dar minutagem para a maioria das peças do grupo, além de não forçar os jogadores já no início do calendário.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, e Arthur; Marlon Freitas, Luis Pacheco, Mauricio, Bruno Rodrigues e Ramón Sosa; Vitor Roque.

Os desfalques do jogo são: Andreas Pereira, Paulinho e Facundo Torres (lesionados); Felipe Anderson, Evangelista e Figueiredo (transição).

Sequência de invencibilidade do Palmeiras:

Até o momento, são 15 jogos de invencibilidade como mandante, sendo 11 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025, a maior série desde o período entre outubro de 2023 e abril de 2024, quando registrou 16 partidas seguidas sem derrota.

O Verdão também não sofre gols há seis jogos como mandante (Cruzeiro, LDU-EQU, Santos, Vitória, Fluminense e Santos), melhor marca desde as seis partidas sem ser vazado entre outubro e novembro de 2023.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

