Autor do segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta (12), o atacante rubro-negro Juninho comemorou o fato de ter voltado a balançar as redes. Foi o segundo gol do jogador pelo clube e pelo Campeonato Carioca - o primeiro foi marcado na goleada de 5 a 0 sobre a Portuguesa, no dia 5 de fevereiro, pela oitava rodada do Estadual.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atacante, que foi contratado no começo do ano ao Qarabag, clube do Azerbaijão, lembrou do começo de ano difícil pela recuperação de uma lesão na coxa direita.

- Foi um começo de ano complicado, lesão, mudança de clube e tudo mais. Mas agora é focar no próximo jogo, trabalhar durante a semana - disse Juninho ao Sportv logo após a partida.

continua após a publicidade

Perguntado sobre a emoção de fazer um gol em um clássico importante, Juninho voltou a lembrar da lesão.

- A gente perde o ritmo, ainda mais pela minha situação, pela forma que eu vim. A lesão me complicou um pouco, com aquela momento de adaptação. Aos poucos, vou ganhando ritmo. Agora, estou feliz pelo gol, mais feliz ainda pela vitória. Mas agora temos 90 minutos de final.

Juninho detalha seu momento fisicamente

Feliz pelo gol, mas estou ainda mais feliz pelo resultado. Ainda temos mais de 90 minutos, estou focado, agora, em mais um jogo, os 90 minutos. O gol é consequência do trabalho. Sou um cara que trabalha muito bem durante a semana e merecia esse gol. Mas agora é ficar no próximo e também tá apto a jogo também. Infelizmente não estou muito bem fisicamente, mas eu vou procurar melhorar, treino a treino e jogo a jogo - analisou.

continua após a publicidade

Juninho fez questão de detalhar o seu momento fisicamente, e cita a ajuda dos companheiros e do técnico Filipe Luís.

- Estou tendo a ajuda de toda a equipe, principalmente do Filipe (Luís, técnico). Os jogadores também estão me ajudando muito porque sabem também que eu posso muito ajudar a equipe. Eu também não estou aqui na por acaso ou sorte, sofri muito para estar aqui. E também criei muitas oportunidades para estar aqui. Eu acho que com o tempo eu vou ganhar mais ritmo, mais detalhes de jogo e por aí eu posso estar ajudando mais - concluiu.

Juninho comemora o gol em Fluminense x Flamengo. (foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.