Filipe Luís fala sobre ausência de Arrascaeta e mira reforços

O técnico Filipe Luís concedeu uma entrevista coletiva após o empate sem gols com o Botafogo, neste domingo (18). Questionado sobre a ausência do meia Arrascaeta no clássico da 9ª rodada, o comandante declarou que a equipe teve pouco tempo de descanso e revelou que alguns jogadores estão no seu limite.

- Tivemos menos de 72h para descansar. Enquanto a perna tá fresca, o futebol está ali. Mas do jeito que está, o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogar. Bruno Henrique tá no sacrifício, Alex Sandro no limite, zagueiros no limite - disse o treinador.

Ainda sobre a ausência de jogadores titulares em jogos importantes, Filipe Luís ressaltou que isso não pode ser usado como desculpa. Antes de finalizar, o comandante Rubro-Negro avaliou o desempenho da equipe na partida.

- Temos muitos desfalques, que não servem como desculpa. O adversário nos causou dificuldade e diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente equilibrou. No segundo tempo, a partir do minuto 15 em diante, eu perdi a mão do jogo, ficou um pouco caótico. Posições não estava sendo respeitadas e já não era o que eu gosto - avaliou Filipe Luís

Janela de transferência

De olho em opções no mercado, o técnico Filipe Luís abriu o jogo sobre as possíveis negociações do Flamengo nesta janela do meio ano. O treinador revelou que já existem nomes para elevar o nível do elenco, que já é alto.

- Eu não penso porque o mercado está fechado, só posso pensar no próximo jogo. Pensei essa semana toda no Botafogo e como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não consegui. Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes. Para todas as posições para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto - finalizou