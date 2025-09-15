Filha de goleiro do Atlético-MG teria sido vítima de assédio sexual

Após o empate de 1 a 1 neste domingo (14) entre o Atlético-MG e o Santos, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Galo, Everson, afirmou, através das redes sociais, que a filha dele de 13 anos foi vítima de importunação e assédio sexual no estacionamento do estádio. O camisa 22 do time mineiro disse ainda que as ofensas não foram dirigidas a ele e sim apenas a menina.

Hulk, companheiro de Everson no Atlético-MG, também se manifestou através das redes sociais dizendo que esse tipo de situação é inadmissível cobrando providências para que fatos como este não voltem a acontecer.



Leia a íntegra da postagem do goleiro Everson

"Hoje ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias importunaram minha filha. Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e porque não dizer sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não tem nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então, pessoalmente, uma criança. Fica aqui a minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune!"

O Atlético-MG também emitiu uma nota repudiando as ofensas na tarde deste domingo (14):

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo."

O clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."

