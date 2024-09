Fifa define representante da Conmebol no Intercontinental, e data preocupa brasileiros

A Copa Intercontinental é a nova competição da Fifa que acontecerá anualmente (Foto: Divulgação/Fifa)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 19:56 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/09/2024 - 20:58

A Fifa divulgou, nesta sexta-feira (20), como vai funcionar a Copa Intercontinental em 2024. A competição substitui o antigo 'Mundial de Clubes'. Após rumor jamais confirmado de que o campeão da Libertadores de 2023 (Fluminense) seria o representante da Conmebol no torneio, a entidade máxima do futebol definiu que quem receberá a vaga será o campeão da Libertadores de 2024. A data, porém, preocupa os times brasileiros por conta do Brasileirão.

Manchester City goleou o Fluminense na final do Mundial de Clubes 2023 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A competição começa neste domingo (22), com um jogo de Playoffs entre o Al Ain (EAU) e o Auckland City (NZL). O vencedor dessa fase vai para a etapa seguinte de Playoffs e enfrenta, no dia 29 de outubro, o Al Ahly (EGI). Desse último confronto sairá o adversário do campeão da Libertadores 2024, caso o time vença o Pachuca (MEX), ganhador da Liga dos Campeões da Concacaf.

O confronto do representante da Conmebol com o Pachuca é chamado de "Dérbi das Américas" pela Fifa. O vencedor medirá forças com o time que virá das disputas entre clubes de África, Ásia e Oceania para definir quem enfrentará o Real Madrid na grande final.

Flamengo perdeu para o Al Hilal por 3 a 2 no Mundial de Clubes (Foto: Khaled Desouki / AFP)

O que preocupa os times brasileiros é a data do "Dérbi das Américas". Marcado para acontecer no dia 11 de dezembro, em Doha, no Catar, o jogo será apenas três dias após o fim do Brasileirão. Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo são os brasileiros potenciais representantes da América do Sul, juntamente com o argentino River Plate, o chileno Colo Colo e o uruguaio Peñarol.

O pouco tempo de intervalo entre o fim de uma competição e o início da outra, juntamente com a logística de viagem com grande distância geográfica podem ser problema para os times do Brasil. Além disso, os brasileiros agora passam a ter uma partida a mais antes da final, em comparação ao formato do antigo Mundial. O representante europeu, no entanto, terá uma partida a menos e vai direto para a final.

CALENDÁRIO DE JOGOS:

PARTIDA 1: Playoffs Ásia-África-Oceania

Clubes: Al Ain (EAU) x Auckland City (NZL)

Data: 22 de setembro

Local: Al Ain (EAU)

PARTIDA 2: Playoffs Ásia-África-Oceania

Clubes: Al Ahly (EGI) x Vencedor da PARTIDA 1

Data: 29 de outubro

Local: Cairo (EGI)

PARTIDA 3: Dérbi das Américas

Clubes: Campeão da Libertadores 2024 x Pachuca (MEX)

Data: 11 de dezembro

Local: Doha (QAT)

PARTIDA 4: Copa dos Desafiantes

Clubes: Vencedor da PARTIDA 3 x Vencedor da PARTIDA 2

Data: 14 de dezembro

Local: Doha (QAT)

PARTIDA 5: Final da Copa Intercontinental

Clubes: Real Madrid (ESP) x Vencedor da PARTIDA 4

Data: 18 de dezembro

Local: Doha (QAT)