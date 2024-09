Fluminense supera traumas do passado e ganha amuleto pela Libertadores

Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, pela 25ª rodada do Brasileirão 2024, no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

O Fluminense tem se tornado um adversário cada vez mais temido de se visitar na Libertadores. Depois de vencer o Atlético-MG por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da competição, o Tricolor acumula uma sequência de 14 jogos de invencibilidade atuando no Maracanã, onde tem colecionado vítimas e alcançando resultados que fizeram a equipe mudar de status.

O atual campeão da Libertadores venceu os cinco jogos que disputou na atual edição como mandante no estádio: Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima pela fase de grupos. Grêmio e Atlético-MG pelo mata-mata. O último revés do clube das Laranjeiras, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1.

Os números vêm comprovando como o Fluminense criou cada vez mais tradição na Libertadores. Depois do jogo contra o Galo, o atacante argentino Germán Cano conversou com a imprensa e, questionado da força do clube dentro do Maracanã na competição, afirmou que a equipe sabe jogar o torneio continental.

- Porque sabe jogar a Copa Libertadores. Fluminense é um time que tem paciência, tem concentração. Um time que tenta fazer o gol até o final, e saiu no final. É tranquilidade. Sabemos que tomar gol também é muito importante para nós, com muita competência. Não é nada fácil - disse o atacante.

Invencibilidade do Fluminense no Maracanã pela Libertadores

Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño - Oitavas de final de 2021 Fluminense 2 x 2 Barcelona de Guayaquil - Quartas de final 2021 Fluminense 1 x 0 The Strongest - fase de grupos 2023 Fluminense 5 x 1 River Plate - fase de grupos 2023 Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal - fase de grupos 2023 Fluminense 2 x 0 Argentino Juniors - Oitavas de final de 2023 Fluminense 2 x 0 Olimpia - Quartas de final 2023 Fluminense 2 x 2 Internacional - semifinal 2023 Boca Juniors 1 x 2 Fluminense - final 2023 Fluminense 2 x 1 Colo-Colo - fase de grupos 2024 Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño - fase de grupos 2024 Fluminense 3 x 2 Alianza Lima - fase de grupos 2024 Fluminense 2 (4 x 2) 1 Grêmio - oitavas de final 2024 Fluminense 1 x 0 Atlético-MG - quartas de final 2024

O Fluminense tem a vantagem do empate na partida de volta da Libertadores, quarta-feira que vem (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais.