Flamengo vai ao Uruguai para lutar contra fantasmas e jejuns pela classificação na Libertadores

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 20/09/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro

A derrota por 1 a 0 para o Peñarol na última quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, deixou o Flamengo com um gosto amargo para ir a Montevidéu e arrancar a classificação para a próxima fase. Isso porque o Rubro-Negro deve lutar contra um retrospecto ruim contra os Carboneros, principalmente no Uruguai.

Flamengo não vence um jogo no Uruguai há quase 30 anos

A equipe comandada pelo técnico Tite mostrou ter dificuldades de conquistar vitórias fora de casa na Libertadores, já que, até o momento, o Flamengo não venceu longe do Maracanã na atual edição. Porém, o jejum piora se considerarmos o país onde o time terá que ganhar na próxima semana: o último triunfo no Uruguai foi há 29 anos.

No dia 25 de outubro de 1995, o Rubro-Negro disputava a extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores e fez 1 a 0 sobre o Nacional-URU no estádio Centenário, em Montevidéu. De lá para cá, o time carioca disputou oito jogos no país, com sete derrotas e um empate.

Mesmo sendo palco da primeira Libertadores da história do Flamengo, em 1981, no terceiro jogo do confronto contra o Cobreloa, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai tem sido uma pedra no sapato do clube brasileiro.

Flamengo volta a perder em casa na Libertadores cinco anos depois

A derrota para o Peñarol encerrou a sequência positiva do Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Sem perder no estádio desde 2019, o Flamengo defendia uma invencibilidade de 26 jogos, com 23 vitórias e 3 empates.

Antes do jogo de quinta (19), a última derrota da equipe rubro-negra havia sido para o próprio Peñarol, na fase de grupos da edição daquele ano: naquele 3 de abril, o atacante Lucas Viatri foi o responsável por fazer de cabeça o gol da vitória dos Carboneros, já nos acréscimos do segundo tempo. Além do gosto amargo da derrota, Gabigol foi expulso da partida e desfalcou o time carioca no jogo seguinte.

Flamengo nunca marcou gol no Peñarol em Libertadores

Mesmo tendo o controle de praticamente todas as ações do jogo, o Flamengo não conseguiu chegar à meta do goleiro Aguerre. Essa situação, portanto, se tornou comum no duelo entre as equipes, visto que o Rubro-Negro nunca marcou um gol nos uruguaios em partidas de Libertadores. Veja o retrospectos dos encontros:

Peñarol 1 x 0 Flamengo - Semifinal da Libertadores de 1982 Flamengo 0 x 1 Peñarol - Semifinal da Libertadores de 1982 Flamengo 0 x 1 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores de 2019 Peñarol 0 x 0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores de 2019 Flamengo 0 x 1 Peñarol - Quartas de final da Libertadores de 2024

Para se classificar dentro dos 90 minutos, o elenco de Tite tem que vencer os Aurinegros por, no mínimo, dois gols de diferença no jogo de volta. Se o time uruguaio perder para o Rubro-Negro por um gol de diferença, a decisão da vaga na semifinal será nos pênaltis.