Embora o Al-Hilal deseje contar com Neymar no Mundial de Clubes, o Santos surge como possível destino para o brasileiro, já que ele quer retomar sua carreira onde possa jogar regularmente. A vinda do astro ao Peixe foi comentada por Cicinho, ídolo do São Paulo, que detonou o rival paulista. Para o ex-jogador, Neymar escolher o Santos para jogar agora seria "um passo gigantesco para trás".

Neymar com a a camisa do Santos em 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

- Não é o momento para o Neymar voltar ao Santos. Seria um passo gigantesco para trás ele voltar para o Santos. O Neymar está acostumado a ganhar, se ele quiser perder, pode vir para o Santos, porque o Santos está perdendo. O Santos é gigantesco, mas o momento não é esse. Acredito que se o Neymar der a volta por cima no Al Hilal, ainda tem muito mercado para ele na Europa. O Neymar vai tocar a bola para quem no Santos? O Santos hoje é um time que não vai disputar nada - disse Cicinho, durante o quadro "Placa da Discórdia", do SBT.

Enquanto Neymar não resolve sua situação com o Al-Hilal, o Santos mantém a esperança de um retorno em junho, quando seu contrato atual se encerra.

Neymar fora dos planos do Al Hilal

O clube não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física de Neymar e ao fato de ele ocupar uma vaga de jogador estrangeiro. Porém, o Al-Hilal não está disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho de 2025. A situação contratual do craque da Seleção Brasileira com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila.