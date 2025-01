Time reserva do Botafogo se despede com vitória sobre o Bangu

Na despedida da equipe alternativa, o Botafogo derrotou o Bangu por 2 a 0 na noite deste domingo (26), no Nilton Santos, em jogo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Patrick de Paula e Kauê marcaram os gols. Com o resultado, o Botafogo subiu provisoriamente para a 5ª colocação do Campeonato Carioca. O Bangu, por sua vez, se mantém na lanterna.

Confira a classificação do Campeonato Carioca

Como foi o jogo

Precisando vencer para deixar a penúltima posição na tabela do Campeonato Carioca, o time alternativo do Botafogo entrou em campo com duas mudanças em relação ao time que perdera por 2 a 1 no meio de semana para o Volta Redonda, com Kauê e Matheus Nascimento indo para o banco e Rafael Lobato e Kayke iniciando a partida.

As mudanças tornaram o Botafogo mais leve no primeiro tempo, rodando bastante a bola no campo de ataque. O problema é que ora o time errava muito no terço final do campo, ora parecia ter medo de finalizar. Impaciente, a torcida chegou a vaiar o alvinegro, mas o gol de Patrick de Paula aos 43 minutos, em chute rasteiro de fora da área, acalmou os ânimos.

No segundo tempo, o time seguiu perdendo chances de gol, e para piorar viu o Bangu avançar suas linhas. Nos primeiros 25 minutos, a equipe visitante ficou (um pouco) mais próxima do gol de empate do que o Botafogo de ampliar, mas aí faltou ao Bangu o que faltara nas quatro primeiras rodadas: objetividade. Ronald Belé, aos 5 e aos 24, e Ítalo, aos 17, tiveram chances em chutes de fora da área, mas nos três casos a bola tomou o rumo da linha de fundo. A punição tardou, mas veio: aos 43, Kauê chutou da entrada da área, marcou o segundo e definiu a vitória do Botafogo

O que vem pela frente para Botafogo e Bangu

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 6 pontos e ocupa temporariamente a quinta colocação, ainda fora da zona de classificação à semifinal. Na quarta-feira (29), o time faz o clássico com o Fluminense no primeiro jogo da equipe titular. O Bangu, por sua vez, se mantém na lanterna com apenas 1 ponto e nenhum gol marcado. Na quinta (30) o time joga fora de casa com o Nova Iguaçu.

Patrick de Paula comemora gol para o Botafogo diante do Bangu (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

TAÇA GUANABARA - 5ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: 26 de janeiro de 2025, 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Patrick de Paula (43'/1ºT) e Kauê (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Garcia (BAN)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Kauã Branco (Ryan), Newton, Serafim e Lucyo; Kauan Lindes (Kawan), Patrick de Paula (Huguinho) e Vitinho (Kauê); Kayke (Matheus Nascimento), Rafael Lobato e Yarlen.

BANGU (Técnico: Júnior Lopes)

Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia (Hygor), Ítalo; João Felipe, Raphael Augusto (Macário), Ronald Belé (Diogo) e Lucas Nathan; Ruan Carlos (Rafael Carioca) e João Veras (Fabinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Ferreira Teixeira

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus