Gauchão: Grêmio está escalado para estreia de Gustavo Quinteros na Arena

O Grêmio já está escalado para enfrentar o Caxias pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor entra em campo a partir das 20h30 na estreia de Gustavo Quinteros na Arena. Para a partida, são esperados 20 mil gremistas.

➡️Grêmio e Caxias tem expectativa de 20 mil torcedores na Arena

📋 ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

12 G. Grando

18 João Pedro

53 Gustavo Martins

21 Jemerson

26 Mayk

20 Villasanti (capitão)

17 Dodi

10 Cristaldo

16 Aravena

07 Pavon

22 Braithwaite



RESERVAS

24 Thiago Beltrame, 02 João Lucas, 36 Natã, 44 Viery, 54 Pedro…

Com isso, o Grêmio entra em campo com Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Aravena e Pavón; Braithwaite;

O time sofreu poucas alterações em relação ao que entrou em campo na estreia do Gauchão. Rodrigo Ely, poupado, dá lugar a Gustavo Martins. De resto, o time é o mesmo que enfrentou o Brasil de Pelotas na primeira rodada da competição.

Gustavo Martins ganha vaga no time titular do Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Estreia de Cuellar ainda não ocorrerá neste domingo

O reforço mais badalado do Grêmio até o momento ainda não tem data para fazer a sua estreia. Gustavo Cuéllar já treina com a equipe, mas ainda não teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, não fica à disposição de Quinteros.

A lista de relacionados, divulgada na manhã deste domingo, não conta com o nome do colombiano. João Lucas, por outro lado, fica à disposição do técnico. O novo lateral-direito já fez a sua estreia com a camisa Tricolor e deve iniciar a partida no banco de reservas.