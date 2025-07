Cleber Xavier elogia Robinho Jr e destaca semelhanças com Neymar

O técnico Cleber Xavier falou sobre o atacante Robinho Jr, filho de Robinho, ex-jogador do Santos. O atacante atuou na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, na última quinta-feira (10), em amistoso válido pela Vitória Cup, realizado no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo.

Em entrevista ao “Zona Mista do Hernan”, o treinador santista falou sobre a presença de Robinho Jr nas atividades da equipe profissional.

— O Juninho já fez uns dois ou três treinos com o profissional. Como ele é titular do sub-20 e está numa fase decisiva, ele tem ficado mais lá do que aqui. Mas é um jogador que eu já vi e tenho acompanhado todos os jogadores da base. Nós fizemos a renovação dos inscritos do Campeonato Brasileiro e ele está na lista — disse.

O treinador também falou sobre a semelhança com Robinho Pai, ex-atleta que surgiu nas categorias de base do Santos. Cabe ressaltar que Robinho Jr recebeu a camisa 7 do Peixe nos últimos dias e negocia renovação de contrato.

— É um menino que lembra muito o jeito de jogar do pai, mas é canhoto. É muito habilidoso, tem uma finalização de fora da área muito boa, não é um jogador que se apavora dentro da área. É um menino que tem um futuro muito grande. Também lembra o Neymar pelo biotipo, magrinho e pequeno — seguiu.

Robinho Jr ganha destaque em jornal espanhol

O jornal espanhol AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, destacou a estreia de Robinho Jr. contra a Desportiva Ferroviária.

Promessa das categorias de base do Peixe, Robinho Jr. entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e teve participação direta na vitória. Ele deu a assistência para o terceiro gol santista, marcado por Diego Pituca, e deixou boa impressão em sua primeira aparição pela equipe principal.

— O amistoso contou com a estreia de Robinho Jr., filho do ídolo santista, que estreou no time principal do Peixe aos 17 anos, vestindo a camisa 7 do pai, que atualmente está preso — disse o AS.

— Robson é um dos jogadores mais promissores da base do Santos. Na última temporada, marcou 11 gols pelo sub-17. Ele também atuou com o time reserva na mais recente edição da Copinha, uma das competições de base mais prestigiadas do mundo. Dela, saíram craques como Vinicius, Alisson, Casemiro e Neymar. Ele fez duas aparições, saindo do banco de reservas, e marcou um gol na vitória por 7 a 1 sobre o Jaciobá — completou.