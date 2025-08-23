Com estreia(s) e retorno, confira provável Grêmio contra o Ceará

O Grêmio recebe o Ceará, neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se, por um lado, tem desfalques, por outro o Tricolor Gaúcho poderá ter estreias, e conta com um retorno importante.

Finalmente, o Grêmio terá lateral direito à disposição de Mano Menezes. Regularizado, Marcos Rocha deve estrear como titular no Tricolor Gaúcho. Recuperado de fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, João Pedro também pode ser utilizado.

Marcos Rocha em seu primeiro treinamento pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

No ataque, Braithwaite retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17). Seu substituto, Carlos Vinícius, foi expulso na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, e será desfalque diante do Ceará.

Braithwaite volta a ficar à disposição do Grêmio contra o Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio também terá mudança no meio-campo

Quem também cumpre suspensão após ter recebido cartão vermelho na vitória sobre o Atlético-MG é Dodi. Como Villasanti, titular contra o Galo, sofreu grave lesão no joelho e está fora da temporada, Cuéllar e Edenilson devem formar dupla de volantes, com a entrada de Riquelme como meia. Recém-chegado, o volante Erick Noriega pode aparecer como alternativo no banco de reservas.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Ceará tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Edenilson; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Como estão Grêmio e Ceará

O confronto entre Grêmio e Ceará é direto no meia da tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho está na 13ª colocação, com 23 pontos. Já o Vozão é o 10º, com 25.