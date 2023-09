- O presidente do Conselho Deliberativo declarou o resultado e aí ele foi pressionado com truculência, com violência. Tomaram o microfone da mão dele, aí ele se viu obrigado a anular a sessão. Ou seja, o que era um golpe estatutário passou a ser um golpe de verdade mesmo, um golpe violento, um golpe com truculência. Não tinha tanque de guerra até porque não dá pra entrar com eles, mas o que nós vimos foi um ato de violência para tentar mudar uma decisão democrática do conselho do Flamengo - afirmou o ex-presidente.