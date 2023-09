A proposta para a extensão do mandato de três para quatro anos, sem possibilidade de reeleição, foi reprovada por unanimidade. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim disse que não quer mais nem um dia à frente da presidência do Flamengo além do mandato atual. Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee também fez uso da palavra e foi contra a extensão de mandato para quatro anos.