Se dentro de campo o clima é dos mais tensos, fora das quatro linhas a vida sorri para Everton Cebolinha. Isso porque, o jogador do Flamengo se tornou pai pela terceira vez na noite do dia 5 de setembro, às 21h21, e as fotos da chegada do pequeno Luca emocionaram não só a família do atleta mas também as redes sociais - inclusive os rubro-negros.