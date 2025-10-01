Ex-jogador retorna ao Coritiba para ser auxiliar nas categorias de base

O Coritiba anunciou um velho conhecido para trabalhar nas categorias de base. Alex Nemetz, 31 anos, começou nesta semana no CT da Graciosa como auxiliar de iniciação e das categorias sub-14 e sub-15.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- 15 anos depois, volto ao clube onde iniciei a minha formação como jogador @coritiba. Novos passos fora das quatro linhas (mas nem tão fora). Com o mesmo brilho no olho, inicio minha carreira na área técnica - afirmou, nas redes sociais.

Natural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Alex Nemetz iniciou a carreira no futsal do Coxa e fez a transição para o campo no Internacional, aos 16 anos. No Colorado, ele ficou de 2011 a 2014, quando se profissionalizou e fez quatro jogos pelo time gaúcho.

continua após a publicidade

Sem espaço, o atleta passou por empréstimos ao Atlético-GO, Operário-PR e Maringá. O contrato com o Inter se encerrou em 2016.

O meio-campista, então, rodou por clubes como Atlético Tubarão-SC, Desportivo Brasil, Penapolense e Barra-SC até retornar ao futebol paranaense. A partir de 2022, Alex Nemetz jogou no FC Cascavel, Aruko, Galo Maringá, Paraná Clube e Patriotas. Nesse período, ainda atuou pelo Primavera e Goiânia.

No Tricolor, ele teve destaque no ano passado na conquista da Divisão de Acesso. Ele fez um gol em 13 jogos, sendo 12 como titular.

O meio-campista se aposentou neste ano após o término da Segundona do Paranaense pelo Patriotas, em junho.

➡️ Confira as notícias do Coritiba

Alex Nemetz (à esq.) no futsal do Coritiba. Foto: Reprodução/Instagram

Coritiba na Série B

Com a vitória contra o Avaí, o Coritiba se recuperou de duas derrotas seguidas e três jogos sem vencer. O Coxa assumiu a liderança da Série B, com 50 pontos, um a mais que o Criciúma e o Goiás.

continua após a publicidade